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В День независимости США американский посол обратилась к Беларуси
04.07.2021 11:51 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Посол США в Беларуси высказала солидарность с белорусским народом в День независимости, который в штатах отмечают 4 июля.
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Также Фишер подчеркнула, что “Беларусь заслуживает свободы выбора своего собственного будущего”.
4 июля в США отмечается День независимости. 245 лет назад представители 13-ти колоний Великобритании на территории Северной Америки приняли документ, провозглашающий новое суверенное государство.
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Посол США в Беларуси высказала солидарность с белорусским народом в День независимости, который в штатах отмечают 4 июля. В видеозаписи она сказала,...
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