ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цифра дня. Сколько мигрантов Беларуси задержали погранслужбы Литвы за сутки

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Данные на утро 4 июля.

160
человек

Незаконно пересекших границу

Как отмечает TUT.BY, большинство из них задержали на территории Друскининкайского самоуправления. Никаких случаев сопротивления сотрудникам не зафиксировали.

«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а местная власть ввела новую плату для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий и вынудили покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — говорится на сайте пограничной службы Литвы.

По информации ведомства, в 2021 году 1098 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву.

Почти в 12,5 раз
больше, чем было в 2020-м

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Памёр скульптар Леў Гумілеўскі, які рабіў помнікі клясыкаў беларускай літаратуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by