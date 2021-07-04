Цифра дня. Сколько мигрантов Беларуси задержали погранслужбы Литвы за сутки

Источник материала: Салiдарнасць

Данные на утро 4 июля.

160 человек Незаконно пересекших границу

Как отмечает TUT.BY , большинство из них задержали на территории Друскининкайского самоуправления. Никаких случаев сопротивления сотрудникам не зафиксировали.

«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а местная власть ввела новую плату для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий и вынудили покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — говорится на сайте пограничной службы Литвы.

По информации ведомства, в 2021 году 1098 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву.

Почти в 12,5 раз больше, чем было в 2020-м