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Цифра дня. Сколько мигрантов Беларуси задержали погранслужбы Литвы за сутки
04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Данные на утро 4 июля.
160
человек
Незаконно пересекших границу
Как отмечает
«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а местная власть ввела новую плату для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий и вынудили покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — говорится на сайте пограничной службы Литвы.
По информации ведомства, в 2021 году 1098 нелегальных мигрантов из Беларуси пытались въехать в Литву.
Почти в 12,5 раз
больше, чем было в 2020-м
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Данные на утро 4 июля.
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