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В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки
Источник материала: UDF
Фото: «Привет, сей час / Добруш»
Ливневая канализация города не справлялась с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затопленной. К счастью стихия бушевала не долго.
Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились. На улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит, а территория детского сада «Алеся» напоминала небольшое озеро.
Фото: «Привет, сей час / Добруш»
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Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились.
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