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В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки

04.07.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки
Фото: «Привет, сей час / Добруш»
Вчера вечером на Добруш обрушился мощный ливень и град. Потоки воды размыли участок набережной, пишут Сильные новости.

Ливневая канализация города не справлялась с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затопленной. К счастью стихия бушевала не долго.

Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились. На улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит, а территория детского сада «Алеся» напоминала небольшое озеро.


В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки


В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки


В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки


В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки


В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки

Фото: «Привет, сей час / Добруш»
 
 
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Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились.
 
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