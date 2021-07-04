Источник материала: UDF



Фото: «Привет, сей час / Добруш»

Сильные новости

Фото: «Привет, сей час / Добруш»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Добруше смыло часть набережной, а дороги превратились в реки Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились.

Ливневая канализация города не справлялась с нагрузкой, и проезжая часть оказалась затопленной. К счастью стихия бушевала не долго.Часть бетонных плит и ограждения набережной Ипути подмыло, и они обрушились. На улице Гагарина сильный ветер опрокинул рекламный щит, а территория детского сада «Алеся» напоминала небольшое озеро.