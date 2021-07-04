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Российские магазины готовятся повысить цены как никогда в последние 18 лет

04.07.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские магазины готовятся повысить цены как никогда в последние 18 лет
Иллюстративное фото
Спираль инфляции продолжает раскручиваться в российской экономике, несмотря на попытки правительства «заморозить» цены и переход Центрального банка к ужесточению денежно-кредитной политики.

В то время как власти официально и негласно запрещают повышать ценники хотя бы до сентябрьских думских выборов, на уровне производителей, компаний оптовой и розничной торговли инфляция берет новые высоты.

Инфляционные ожидания российских ритейлеров - от супермаркетов до онлайн-магазинов - в мае 2021 года достигли максимума за 18 лет, показал ежемесячный опрос ЦБ.

Сезонно скорректированный индекс ценовых ожиданий компаний розничной торговли на 3 месяца вперед составил 47,92% - на столько число респондентов, ожидающих дальнейшего роста цен превысило число тех, кто ждет стабилизации или замедления инфляции.

В оптовой торговле и обрабатывающей промышленности этот же показатель и стал рекордным за всю историю данных (с 2002 года) - 42,99% и 33,22% соответственно.


 В целом по экономике инфляционные ожидания российского бизнеса достигли максимума с 2008 года - 27,63%, выяснил центробанк, опросив более 11 тысяч компаний из всех основных отраслей, включая как крупный, так и малый бизнес.

Российские магазины готовятся повысить цены как никогда в последние 18 лет

«Рост цен в бизнес-сегменте - это инфляция предложения. Она формируется за счет повышения сырьевых цен и удорожания комплектующих (инфляция издержек), отставания роста предложения от роста спроса», - пишут аналитики ПСБ.

По мере того, как затраты увеличиваются, бизнес перекладывает издержки на потребителей: в мае и июне эти процессы вышли на темпы, близкие к рекордным за всю историю наблюдений, пишут аналитики IHS Markit.

Индекс цен на сырье и материалы, который Markit считает в рамках исследования деловой активности промышленности, держится выше отметки 70 пунктов уже почти полгода, чего статистика не видела ни разу с глобального финансового кризиса 2008 года.

Российские магазины готовятся повысить цены как никогда в последние 18 лет

Данные Росстата за май подтверждают: индекс цен производителей почти в 6 раз опережает потребительскую инфляцию - 35,5% против 6% в мае. Предприятия обрабатывающего сектора подняли цены на свою продукцию на 25,5%. На 16,4% дороже стали товары пищевой промышленности, на 34,4% - металлопродукция, на 40,1% взлетели отгрузочные цены в химической промышленности.  Следом ценники переписывают ритейлеры. На конец июня потребительская инфляция, согласно Росстату, ускорилась до 6,4%.

«Зоной бедствия» для беднеющих россиян становятся продуктовые отделы магазинов: картофель подорожал более чем вдвое с начала года (+101%), морковь - на 141,8%, капуста - на 80,2%, лук - на 40,1%, мясо кур - на 15%, баранина - на 12,5%, маргарин - на 11,8%.

Многочисиленные сигналы усиления инфляционного давления позволяют прогнозировать инфляцию в 6,5% по итогам июня, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Ответом ЦБ станет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, уже ставшее самым резким с 2014 года. За три заседания регулятор поднял ключевую ставку на 1,25 процентного пункта - до 5,5% годовых. С учетом роста ценовых ожиданий компаний и населения, кредитного бума и слабой депозитной активности вряд ли у ЦБ есть много вариантов реакций, отмечает Егор Сусин, начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка. На июльском заседании центробанк повысит ключевую ставку с 5,5% до 6,25% годовых, а затем доведет ее до 7%, прогнозирует Орлова.

Рынок ждет от регулятора еще более резких шагов: в котировки свопов заложено повышение до 7,25% годовых на конец года, отмечает ПСБ.
 
 
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