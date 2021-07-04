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Медики назвали простой напиток, который снижает стресс и защищает сердце

04.07.2021 12:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали простой напиток, который снижает стресс и защищает сердце
Иллюстративное фото
Многие ученые сходятся во мнении, что уменьшить стресс, вероятность развития заболеваний сердца и предотвратить диабет поможет простой напиток. Кроме того, он обладает выраженным антистрессовым эффектом. Им является один из видов зеленого чая – матча, пишет u-news.com.ua.

Этот зеленый чай производят из молодых листиков. Они измельчаются в яркий зеленый порошок, затем взбиваемый с горячей водой. В чем же его польза?

Против рака


В составе напитка содержится большое число полезных элементов, в особенности много галлата эпигаллокатехина. Этот тип катехина уменьшает вероятность развития и роста клеток рака. Эксперименты с крысами продемонстрировали, что напиток способствует уменьшению размера опухоли и замедляет рост раковых клеток груди. Галлат эпигаллокатехина способствует разрушению раковых клеток простаты, сообщает Express.


Защищает сердце


Исследователи сообщают, что матча способен защищать организм и от сердечных болезней. Эксперименты показывают, что напиток уменьшает количество общего и «плохого» холестерина (ЛПНП), и триглицеридов. Кроме того, матча останавливает процесс окисления разновидности «плохого» холестерина.

Помощь при диабете


Исследование, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США, включало в себя анализ влияния зеленой разновидности чая на диабет 2 типа. Взяв за основу популярность этого напитка в странах Азии, ученые решили провести тестирование в Японии. Результаты подтвердили уменьшение риска появления и развития диабета 2 типа на 33 % у людей, которые выпивали 6 и более порций этого чая в течение дня. Исходя из этого, авторы работы выдвинули гипотезу о том, что зеленый чай способен стать новейшей стратегией для профилактики и последующего лечения диабета и ожирения.

Снижает стресс


Другое исследование доказало действенность матча для снижения стресса за счет содержащегося в нем теанина (L-теанина). По большей части только зеленый чай содержит эту аминокислоту. Ученые отмечают, что потребление матча, который содержит примерно 25 мг L-теанина, способно весьма эффективно снижать стресс и увеличивать нейромедиатор гемма-аминомасляной кислоты в головном мозге человека.
 
 
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