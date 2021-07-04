Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин подписал 135 законов за два дня Больше тысячи страниц законодательного текста были скреплены президентской подписью.

Больше тысячи страниц законодательного текста, поступившие в Кремль с финальных заседаний Думы VII созыва, были скреплены президентской подписью и официально опубликованы в течение 48 часов.Новыми законамизапретил публиковать личные данные силовиков и лиц, находящихся под госзащитой; распространять обвинения в совершений преступлений под угрозой блокировки сайтов; крупным зарубежным IT-компаниям - работать в России без открытия представительства.В качестве крайней меры закон о «приземлении» допускает блокировку соцсетей (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостингов (YouTube, Twitch.tv), мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber), Gmail, Google и Wikipedia.org.Также Путин запретил отрицать решающую роль СССР во Второй мировой войне, публиковать изображения нацистских преступников; работать без дактилоскопии прибывающим в РФ мигрантам и покупать оружие без медицинского освидетельствования.Путин разрешил Росгвардии оцеплять охраняемые объекты, фармкомпаниям - производить без патентов «пирантские версии» лекарств; открыл силовым структурам доступ к геолокации смартфонов граждан; ужесточил уголовную ответственность за продажу товаров без маркировки, незаконный оборот оружия и повторную пьяную езду.Президент обязал банки передавать Минюсту информацию о счетах и операциях НКО, а также подписал закон о «церковном имуществе», гарантирующий РПЦ компенсацию в случае изъятия активов в пользу государства.Путин обязал создать единый государственный счетчик трафика в интернете, запустить систему бесплатного транслирования телеканалов в сети, а также стимулировать «сельский туризм», которым власти надеются заменить гражданам поездки за рубеж.Два подписанных Путиным закона вводят меры поддержки населения и бизнеса. Семьи с детьми получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей перед назначенными на сентябрь думскими выборами, а рестораны, кафе и закусочные с выручкой до 2 млрд рублей в год будут освобождены от НДС.Наконец, президент подписал первый в истории страны закон об ограничении выбросов парниковых газов. Он требует к 2030 году снизить парниковые выбросы (CO2 и паров воды) до 70% к уровню 1990 года.За два дня Путин утвердил пять пакетов поправок в Налоговый кодекс, 4 - в Лесной кодекс, по три - в Бюджетный и Градостроительный кодекс, два - в Трудовой кодекс.Подписанные Путиным документы стали последним наследием Думы VII созыва, которая отметилась рекордным количеством запретительных инициатив, а всего приняла 2323 закона.Результаты работы нижней палаты парламента «соответствовали тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной», когда нужно было «оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики», заявил Путин 30 июня, провожая депутатов.«Практически все признают, что мы прошли самый острый участок гораздо мягче - с потерями, но гораздо мягче, - чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной Думы. Причем всех фракций»,- подчеркнул он.