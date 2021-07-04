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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белтелеком повышает тарифы на услуги связи Последнее увеличение цен на интернет и звонков по межгороду было в декабре 2020 года.

В частности, компания увеличивает цены на следующие действующие тарифы:- эфирное телевидение;- абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);- телефония по IP-протоколу "Максифон".Кроме этого, увеличится стоимость справочно-информационных услуг, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.Последнее увеличение цен на интернет и звонков по межгороду было в декабре 2020 года. Тогда компания обьяснила это "доведением тафивов до уровня возмещения затрат",Еврорадио.