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В Беларуси сняли запреты и ограничения на посещение всех лесов

04.07.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.

В Беларуси сняли запреты и ограничения на посещение всех лесов
Фото: pixabay.com

При этом, по данным МЧС, за сутки в природных экосистемах страны было потушено три пожара травы и кустарников. Общая площадь возгораний — 1,8 га.

Ранее министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поручил оперативно снять запреты и ограничения в тех районах, где недавно прошли дожди. Осадки поспособствовали стабилизации пожароопасной обстановки в лесном фонде.

 
 
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В Беларуси сняты все ограничения и запреты на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства.
 
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