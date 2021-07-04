|
В Минске в Свислочи тонул мужчина
Источник материала: БелТА
4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в Свислочи тонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 3 июля. В 17.33 из реки Свислочь в городе Минске по проспекту Машерова работниками МЧС спасен тонувший мужчина - индивидуальный предприниматель 1977 года рождения.
В медицинской помощи мужчина не нуждался. Другие подробности не сообщаются.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В медицинской помощи мужчина не нуждался. Другие подробности не сообщаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)