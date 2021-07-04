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За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели

04.07.2021 12:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

3 июля в 17.20 в МЧС поступило сообщение от самих потерявшихся, что они заблудились в лесу вблизи деревни Воронь Лепельского района. Звонившая женщина пояснила диспетчеру, что она вместе со своим мужем, свекровью и двумя детьми отправились в лес за ягодами и грибами, а когда собрались возвращаться домой, то поняли, что заблудились. К ориентировочному месту незамедлительно выехали спасатели.

"Прибыв на место, мы включили сигнал громкоговорящего устройства и отправились вглубь леса, - рассказали спасатели. - Находясь постоянно на связи с потерявшимися, мы вывели их на дорогу к пожарной машине вблизи деревни Азаренки Ушачского района. В медицинской помощи они не нуждались".

Второй случай произошел вблизи деревни Кузьменцы Витебского района, где 4 июля около 3.00 в службу спасения позвонил подросток 2006 года рождения и сообщил о том, что он заблудился в лесу.

"Он находился на связи, но только с диспетчером, так как мобильная связь у него была отключена и звонить он мог только в экстренные службы, - пояснили в МЧС. - Подросток сообщил, что находился в гостях у друга в деревне Липовцы. В 2.00 он позвонил маме и сказал, что возвращается домой, в деревню Замосточье. Шел по дороге, но решил срезать через поле и лес. Вскоре понял, что заблудился, поэтому позвонил в МЧС".

Для поисковых работ были задействованы спасатели и работники милиции. Около ориентировочного места работники МЧС включили проблесковые маячки, сигнальные устройства, а сами на штабном автомобиле поехали сначала по дороге, потом свернули в поле. Вскоре подросток сообщил, что стоит в поле возле столбов линии электропередачи. Спустя несколько минут он сообщил диспетчеру, что видит и слышит спасателей.

Подростка посадили в машину, дали попить. Чувствовал себя он хорошо. В медицинской помощи не нуждался.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. Впрочем, заблудиться может каждый. Собираясь в лес, возьмите с собой хотя бы небольшой запас еды, воду, нож, спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. "Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", - добавили в МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме...
 
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