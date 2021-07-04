|
Ушел из жизни скульптор Лев Гумилевский - автор памятника Янке Купале
04.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
На 91-м году жизни скончался народный художник Беларуси Лев Гумилевский,
Лев Гумилевский работал в области станковой и монументальной скульптуры. Его знаковые работы - “Партизанская семья”, “Крылатая”, “Солдатский натюрморт”.
Кроме того, Гумилевского называют летописцем белорусской культуры: он - автор скульптурных образов Максима Богдановича, Николая Гусовского, Кастуся Калиновского, Адама Мицкевича, Михаила Огинского, Константина Острожского, Франциска Скорины, Владислава Сырокомли и других.
Лев Гумилевский стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь в 1974 году за памятник Янке Купале в Минске. Он находится в одноименном парке.
Также в столице есть памятник драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу и композитору Станиславу Монюшко авторства отца и сына Гумилевских. Эта композиция находится в Верхнем городе.
Звание народного художника Беларуси мастеру присвоено в 1991 году.
Прощание с Львом Гумилевским состоится 6 июля 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 91-м году жизни скончался народный художник Беларуси Лев Гумилевский, сообщает Белорусский союз художников. Лев Гумилевский работал в области...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)