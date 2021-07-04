ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ушел из жизни скульптор Лев Гумилевский - автор памятника Янке Купале

04.07.2021 12:35 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

На 91-м году жизни скончался народный художник Беларуси Лев Гумилевский, сообщает Белорусский союз художников. 

Лев Гумилевский работал в области станковой и монументальной скульптуры. Его знаковые работы - “Партизанская семья”, “Крылатая”, “Солдатский натюрморт”. 

Кроме того, Гумилевского называют летописцем белорусской культуры: он - автор скульптурных образов Максима Богдановича, Николая Гусовского, Кастуся Калиновского, Адама Мицкевича, Михаила Огинского, Константина Острожского, Франциска Скорины, Владислава Сырокомли и других. 

Лев Гумилевский стал лауреатом Государственной премии Республики Беларусь в 1974 году за памятник Янке Купале в Минске. Он находится в одноименном парке. 

Также в столице есть памятник драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу и композитору Станиславу Монюшко авторства отца и сына Гумилевских. Эта композиция находится в Верхнем городе. 

Звание народного художника Беларуси мастеру присвоено в 1991 году.  

Прощание с Львом Гумилевским состоится 6 июля 2021 года.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 91-м году жизни скончался народный художник Беларуси Лев Гумилевский, сообщает Белорусский союз художников.  Лев Гумилевский работал в области...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске в Свислочи тонул мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by