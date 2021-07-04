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Проредить виноградник и подкормить клубнику. Что важно сделать в своём саду в начале июля?
Источник материала: СТВ
Начало июля. Садоводы и огородники продолжают собирать урожай. Не забываем в этот период проводить полив и подкормки растений, рассказали в программе
Не забывайте, что после плодоношения клубники, чтобы она порадовала вас урожаем и на будущий год, ее необходимо подкормить полным минеральным удобрением.
Старые листья и усы рекомендуются обрезать. Также надо удалить старые пожелтевшие листья на огурцах и кабачках, томатах и баклажанах.
Важно для богатого урожая проредить виноградник. В этот период надо следить и за влажностью почвы в саду, необходимо провести мульчирование приствольных кругов.
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Начало июля. Садоводы и огородники продолжают собирать урожай. Не забываем в этот период проводить полив и подкормки растений, рассказали в...
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