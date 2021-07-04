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В столичном районе Каменная горка - проблемы с водой / фото читателя

Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске снова проблемы с водоснабжением Вода в микрорайоне Каменная горка стала пропадать в семь утра.

— Вода стала пропадать в семь утра, — рассказывает Еврорадио местный житель Евгений. - Люди в местном чате стали жаловаться, что пропал напор. У меня на пятом этаже вода все еще есть, а вот на девятом еле течет. Так же и в соседних домах. Сейчас ЖКХ пригнал цистерну с водой.В местных чатах, жители сообщают, что воды нет в домах на улицах Неманская, Казимировская, Каменногорская. ЖКХ подогнал цистерну с водой. Она находится у дома № 16, но будет курсировать между домами № 18 и 20.Мы будем следить за ситуацией.