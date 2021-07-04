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В Минске снова проблемы с водоснабжением

04.07.2021 13:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске снова проблемы с водоснабжением
В столичном районе Каменная горка - проблемы с водой / фото читателя
В Минске в районе Каменной горки жители сообщают о проблемах с водой: ее либо нет вообще, либо напор очень слабый. Об этом Еврорадио рассказали читатели.

— Вода стала пропадать в семь утра, — рассказывает Еврорадио местный житель Евгений. - Люди в местном чате стали жаловаться, что пропал напор. У меня на пятом этаже вода все еще есть, а вот на девятом еле течет. Так же и в соседних домах. Сейчас ЖКХ пригнал цистерну с водой.

В местных чатах, жители сообщают, что воды нет в домах на улицах Неманская, Казимировская, Каменногорская. ЖКХ подогнал цистерну с водой. Она находится у дома № 16, но будет курсировать между домами № 18 и 20.

Мы будем следить за ситуацией.
 
Теги: Минск
 
 
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Вода в микрорайоне Каменная горка стала пропадать в семь утра.
 
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