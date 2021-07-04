Аксенов пригласил Лукашенко посетить Крым

Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на аннексированный российскими военными полуостров.



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«Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму, — написал он в «Фейсбуке». — Белоруссия — самая близкая, братская для нас страна. Представители белорусской общины Крыма вместе с крымчанами всех национальностей принимают активное участие в развитии российского полуострова. Уверен, в Крыму президент Белоруссии будет чувствовать себя как дома. Как и все граждане братской страны, которые захотят посетить наш полуостров».

Весной 2014 года российские военные захватили здания местного парламента и правительства, а также блокировали и разоружили украинские части. Беларусь официально не признает Крым российским.