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Аксенов пригласил Лукашенко посетить Крым
Источник материала: Навiны
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на аннексированный российскими военными полуостров.
«Когда наш президент и МИД согласуют визит белорусского лидера, мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму, —
Весной 2014 года российские военные захватили здания местного парламента и правительства, а также блокировали и разоружили украинские части. Беларусь официально не признает Крым российским.
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Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов пригласил Александра Лукашенко на аннексированный российскими военными полуостров.
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