Источник материала: БелТА

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 3 июля в 22.40. По предварительной информации, 33-летний брестчанин на автомобиле "Ауди 80" двигался по ул.Красногвардейской (в сторону ул.Радужной) в Бресте. Напротив дома №125 водитель не выбрал необходимый боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем такси, который двигался во встречном направлении.

"Но брестчанина произошедшее ДТП не остановило, и он, прибавив скорости, продолжил свое движение, скрываясь с места ДТП. Однако на железнодорожном переезде по ул.Красногвардейской он не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением автомашины и допустил опрокидывание", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Прибывшими на место происшествия правоохранителями было установлено, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов - 1.9 промилле алкоголя. Водитель объяснил свое состояние тем, что отмечал приезд сестры и сел за руль, чтобы съездить в магазин.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы, в том числе за нетрезвое вождение и ДТП.

С 1 марта 2021 году вступили в законную силу изменения в КоАП: наказание за пьяную езду ужесточилось. В настоящее время при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно - штраф в 100 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле - штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

"Если вы знаете или предполагаете, что за рулем находится нетрезвый водитель, набирайте 102. И, возможно, вы спасете чью-то жизнь ", - добавили в ГАИ.-0-