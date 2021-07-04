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Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе

04.07.2021 13:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали 3 июля в аварии в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.00. На подъездной к садовому товариществу "Мелиоратор" автодороге 43-летний минчанин, управляя автомобилем Nissan Almera, врезался в дерево.

"Водитель, двигаясь по гравийной дороге, на закруглении влево потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево", - пояснили в ГАИ.

В аварии пострадал сам мужчина, а также три его пассажира: женщины 44 и 67 лет и 11-летний ребенок. Все госпитализированы.

В феврале текущего года водитель был лишен права управления за поездку в нетрезвом состоянии. Предварительно, на этот раз он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП Осиповичским РОСК проводится проверка.-0-

Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе

Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

 
Теги: Могилев
 
 
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"Водитель, двигаясь по гравийной дороге, на закруглении влево потерял контроль над управлением автомобиля, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет...
 
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