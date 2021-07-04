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Сверим садово-огородные работы в начале июля с лунным календарём. Когда не стоит заниматься посадками?
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Начало недели, вплоть до четверга, 8 июля, благоприятное время для посева, посадки, пересадки и формирования самых разных растений, рассказали в программе
А вот ближе к концу недели, в пятницу, субботу и воскресенье (9-11 июля), не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Лучше заняться хозяйственными делами на участке.
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Сверим садово-огородные работы в начале июля с лунным календарём. Когда не стоит заниматься посадками?
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Начало недели, вплоть до четверга, 8 июля, благоприятное время для посева, посадки, пересадки и...
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