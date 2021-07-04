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Сверим садово-огородные работы в начале июля с лунным календарём. Когда не стоит заниматься посадками?

04.07.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Начало недели, вплоть до четверга, 8 июля, благоприятное время для посева, посадки, пересадки и формирования самых разных растений, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно проводить черенкование многолетних цветочных культур.

Сверим садово-огородные работы в начале июля с лунным календарём. Когда не стоит заниматься посадками?

А вот ближе к концу недели, в пятницу, субботу и воскресенье (9-11 июля), не рекомендуется ничего сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. Лучше заняться хозяйственными делами на участке.

Сверим садово-огородные работы в начале июля с лунным календарём. Когда не стоит заниматься посадками?

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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Начало недели, вплоть до четверга, 8 июля, благоприятное время для посева, посадки, пересадки и...
 
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