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День независимости в Беларуси отпраздновали без происшествий - МВД
04.07.2021 13:17 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Празднование Дня независимости Беларуси прошло без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что был обеспечен надлежащий уровень охраны общественного порядка: оперативная обстановка была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено.
Праздновали 3-е июля в 300 местах по всей стране, наиболее значимые – возле мемориального комплекса "Курган Славы" и у стелы "Минск – город-герой".
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Празднование Дня независимости Беларуси прошло без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале. В ведомстве отметили,...
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