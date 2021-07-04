ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

День независимости в Беларуси отпраздновали без происшествий - МВД

04.07.2021 13:17 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Празднование Дня независимости Беларуси прошло без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что был обеспечен надлежащий уровень охраны общественного порядка: оперативная обстановка была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. 

Праздновали 3-е июля в 300 местах по всей стране, наиболее значимые – возле мемориального комплекса "Курган Славы" и у стелы "Минск – город-герой".



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Празднование Дня независимости Беларуси прошло без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале. В ведомстве отметили,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by