День независимости в Беларуси отпраздновали без происшествий - МВД

Источник материала: Смартпресс

Празднование Дня независимости Беларуси прошло без чрезвычайных происшествий, сообщает пресс-служба МВД в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что был обеспечен надлежащий уровень охраны общественного порядка: оперативная обстановка была спокойной, чрезвычайных происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено.

Праздновали 3-е июля в 300 местах по всей стране, наиболее значимые – возле мемориального комплекса "Курган Славы" и у стелы "Минск – город-герой".