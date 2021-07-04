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Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси
Источник материала: ОНТ
4 июля во всех регионах Беларуси сняты запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на
На сегодня все районы Беларуси считаются свободными для посещения граждан. Из-за нормализовавшейся температуры воздуха и осадков повышенной опасности пожаров в лесах больше нет.
Напомним, что еще 25 июня запрет на посещение лесов действовал в 113 районах из 118.
Изменения на интерактивной карте появляются каждый день. Следить за ними можно на сайте ведомства.
Фото:
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4 июля во всех регионах Беларуси сняты запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства. На...
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