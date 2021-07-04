﻿ Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси

04.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси

4 июля во всех регионах Беларуси сняты запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

На сегодня все районы Беларуси считаются свободными для посещения граждан. Из-за нормализовавшейся температуры воздуха и осадков повышенной опасности пожаров в лесах больше нет.

Напомним, что еще 25 июня запрет на посещение лесов действовал в 113 районах из 118. 

Изменения на интерактивной карте появляются каждый день. Следить за ними можно на сайте ведомства. 

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля во всех регионах Беларуси сняты запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства. На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запреты и ограничения на посещение лесов сняты по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by