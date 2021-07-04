Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси

Источник материала: ОНТ

4 июля во всех регионах Беларуси сняты запреты на посещения лесов. Об этом свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

На сегодня все районы Беларуси считаются свободными для посещения граждан. Из-за нормализовавшейся температуры воздуха и осадков повышенной опасности пожаров в лесах больше нет.

Напомним, что еще 25 июня запрет на посещение лесов действовал в 113 районах из 118.

Изменения на интерактивной карте появляются каждый день. Следить за ними можно на сайте ведомства.

Фото: depositphotos

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