ТОП-ошибок, которые совершают туристы в путешествиях. Проверьте себя!

Источник материала: ОНТ

Зачастую отправляясь в путешествие, туристы совершают множество глупых ошибок, которые впоследствии портят отдых. И только опытные путешественники знают, что такие промахи допускать нельзя.

Например, многие туристы с целью сэкономить выбирают жилье на окраине, а не в центре города. И хоть разница в деньгах несущественная, удобства кардинально отличаются. Во-первых, это потраченное впустую время на перемещения. А во-вторых, вы не сможете ночью погулять по городу, а утром увидеть улицы без туристов.

Вторая ошибка – тяжелый чемодан. Ну, зачем вам с собой три пары обуви и пять комплектов одежды? Берите только самое необходимое и универсальное. Очень часто даже половина вещей на отдыхе не используется, а только занимает лишнее место.

Не пытайтесь посмотреть всё и сразу. В погоне за количеством, вы потеряете вкус поездки. Лучше неспешно насладиться парочкой хороших мест, чем галопом по европам пробежаться по десяти местам. Да и сил потратиться намного больше.

И еще один пункт. Постарайтесь забыть о своем телефоне и соцсетях. Не нужно стараться сделать как можно больше фотографий. Три-четыре фото – и хватит. Не превращайте поездку в сплошной фоторепортаж. Главное – насладиться моментом.

Фото: depositphotos

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