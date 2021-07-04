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Какие упражнения не стоит делать после 50-ти? Поберегите здоровье!

04.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие упражнения не стоит делать после 50-ти? Поберегите здоровье!

С возрастом даже у самых подготовленных людей могут возникнуть сложности с выполнением упражнений, которые раньше давались очень легко. Но не стоит переусердствовать и пытаться достигнуть тех же результатов, что и в 30 лет. Изменения, которые происходят в организме с течением времени, могут привести к травмам, если не соблюдать технику безопасности.


Фото: takprosto.cc

Важным является тот факт, что некоторые упражнения стоит и вовсе исключить из своей практики. Нужно объективно оценивать возможности своего тела, физическую подготовку и общий стаж.

Какие упражнения же стоит исключить после 50 лет?

1. Разгибание голени в тренажере

В этом случае создается ненужная нагрузка на суставы коленей. Лучше выполнять обычные приседания с минимальным весом или без него.

2. Подтягивания

Плечевые суставы в ходе выполнения этого упражнения могут изрядно пострадать, так как на них идет дополнительная нагрузка. Как альтернативу можно выполнять подтягивания к груди.

3. Прыжковые упражнения

Забыть об этом упражнении – лучший способ сберечь свои суставы.

4. Армейский жим и жимы гантелей над головой

Стоит ли объяснять, что в ходе этого упражнения огромная нагрузка идет на плечи и сухожилия вращательных манжет плеча? После 50 лет эти области являются особо уязвимыми, поэтому советуем практиковать отведение плеч в стороны. Этот аналог является безопасным, но все же эффективным.

5. Большой вес


Фото: kubnews.ru

В молодости вы с легкостью могли тягать тяжелые веса. Раньше таким способом вы не только увеличивали свои мышцы в размере, но и поднимали самооценку. Но сейчас о таком стоит забыть, так как риск получения травмы очень высок. Всегда есть приятная замена, которая может удовлетворить ваши потребности.

Прислушивайтесь к своему телу

Вы должны понимать, что с возрастом ваше тело уже по-другому реагирует на прежнюю нагрузку. Боли в мышцах могут возникать даже от легких упражнений, утомляемость – тоже естественный процесс, возникающий с течением лет. И те правила, которых вы придерживались много лет назад, на данный момент уже не актуальны. Чтобы выполнение упражнений приносило пользу и не приводило к травмам, нужно изменить привычный подход.

Приучите себя к растяжке


Фото: active.24tv.ua

Выполняйте ее минимум 2-3 раза в неделю после тренировки. Идеальным будет вариант – выполнение ее после каждого занятия спортом. Но помните, что лучше ее делать, пока мышцы еще в разогретом состоянии.

Не забывайте про разминку

Потратьте немного своего времени на предварительную подготовку. Это поможет улучшить кровообращение, повысить частоту сердечных сокращений, что в свою очередь будет содействовать подготовке мышц к физической нагрузке.

Уделите время кардио нагрузке


Фото: gettfitness.com.au

Регулярные кардио упражнения помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А с возрастом этот недуг может настигнуть каждого.

Дайте себе время на восстановление

Конечно, в этом вопросе, ориентируйтесь на свою физическую подготовку. Но учитывайте тот факт, что с возрастом восстановительный процесс происходит дольше. Поэтому не торопитесь, дайте своему телу отдохнуть еще немного.

 

И помните, болезненность – признак того, что у вас есть травма или вы недостаточно времени уделили на восстановление. Если вы ощущаете сильный дискомфорт, то стоит немедленно обратиться к врачу.

 

По материалам сайта championat.com

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