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Какие упражнения не стоит делать после 50-ти? Поберегите здоровье!
Источник материала: ОНТ
С возрастом даже у самых подготовленных людей могут возникнуть сложности с выполнением упражнений, которые раньше давались очень легко. Но не стоит переусердствовать и пытаться достигнуть тех же результатов, что и в 30 лет. Изменения, которые происходят в организме с течением времени, могут привести к травмам, если не соблюдать технику безопасности.
Важным является тот факт, что некоторые упражнения стоит и вовсе исключить из своей практики. Нужно объективно оценивать возможности своего тела, физическую подготовку и общий стаж.
Какие упражнения же стоит исключить после 50 лет?
1. Разгибание голени в тренажере
В этом случае создается ненужная нагрузка на суставы коленей. Лучше выполнять обычные приседания с минимальным весом или без него.
2. Подтягивания
Плечевые суставы в ходе выполнения этого упражнения могут изрядно пострадать, так как на них идет дополнительная нагрузка. Как альтернативу можно выполнять подтягивания к груди.
3. Прыжковые упражнения
Забыть об этом упражнении – лучший способ сберечь свои суставы.
4. Армейский жим и жимы гантелей над головой
Стоит ли объяснять, что в ходе этого упражнения огромная нагрузка идет на плечи и сухожилия вращательных манжет плеча? После 50 лет эти области являются особо уязвимыми, поэтому советуем практиковать отведение плеч в стороны. Этот аналог является безопасным, но все же эффективным.
5. Большой вес
В молодости вы с легкостью могли тягать тяжелые веса. Раньше таким способом вы не только увеличивали свои мышцы в размере, но и поднимали самооценку. Но сейчас о таком стоит забыть, так как риск получения травмы очень высок. Всегда есть приятная замена, которая может удовлетворить ваши потребности.
Прислушивайтесь к своему телу
Вы должны понимать, что с возрастом ваше тело уже по-другому реагирует на прежнюю нагрузку. Боли в мышцах могут возникать даже от легких упражнений, утомляемость – тоже естественный процесс, возникающий с течением лет. И те правила, которых вы придерживались много лет назад, на данный момент уже не актуальны. Чтобы выполнение упражнений приносило пользу и не приводило к травмам, нужно изменить привычный подход.
Приучите себя к растяжке
Выполняйте ее минимум 2-3 раза в неделю после тренировки. Идеальным будет вариант – выполнение ее после каждого занятия спортом. Но помните, что лучше ее делать, пока мышцы еще в разогретом состоянии.
Не забывайте про разминку
Потратьте немного своего времени на предварительную подготовку. Это поможет улучшить кровообращение, повысить частоту сердечных сокращений, что в свою очередь будет содействовать подготовке мышц к физической нагрузке.
Уделите время кардио нагрузке
Регулярные кардио упражнения помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А с возрастом этот недуг может настигнуть каждого.
Дайте себе время на восстановление
Конечно, в этом вопросе, ориентируйтесь на свою физическую подготовку. Но учитывайте тот факт, что с возрастом восстановительный процесс происходит дольше. Поэтому не торопитесь, дайте своему телу отдохнуть еще немного.
И помните, болезненность – признак того, что у вас есть травма или вы недостаточно времени уделили на восстановление. Если вы ощущаете сильный дискомфорт, то стоит немедленно обратиться к врачу.
По материалам сайта
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С возрастом даже у самых подготовленных людей могут возникнуть сложности с выполнением упражнений, которые раньше давались очень легко. Но не стоит...
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