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Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

04.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

3 июля на 91-м году жизни скончался известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Лев Николаевич Гумилевский. Об этом сообщает Белорусский союз художников.

Прощание с Львом Николаевичем состоится 6 июля с 10 до 11 утра в траурном зале по адресу ул. Кульман, 33а.

Сообщается, что смерть наступила в результате долгой болезни.

Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора. 

Фото: facebook.com


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3 июля на 91-м году жизни скончался известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Лев Николаевич Гумилевский. Об...
 
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