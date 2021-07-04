|
Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский
Источник материала: ОНТ
3 июля на 91-м году жизни скончался известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Лев Николаевич Гумилевский. Об этом
Прощание с Львом Николаевичем состоится 6 июля с 10 до 11 утра в траурном зале по адресу ул. Кульман, 33а.
Сообщается, что смерть наступила в результате долгой болезни.
Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля на 91-м году жизни скончался известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Лев Николаевич Гумилевский. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)