Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский

Источник материала: ОНТ

3 июля на 91-м году жизни скончался известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Лев Николаевич Гумилевский. Об этом сообщает Белорусский союз художников.

Прощание с Львом Николаевичем состоится 6 июля с 10 до 11 утра в траурном зале по адресу ул. Кульман, 33а.

Сообщается, что смерть наступила в результате долгой болезни.

Белорусский союз художников и все творческое сообщество выражает соболезнования родным и близким скульптора.

Фото: facebook.com





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