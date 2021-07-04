Как улучшить свой брак: 5 хитростей мудрой жены

Источник материала: ОНТ

С возрастом многие женщины приобретают мудрость – зрелость сознания и души. Это качество помогает не только сохранить здоровые отношения в семье, но и оставаться счастливой в любых ситуациях, которые происходят в жизни. У женщин, обладающих мудростью, есть в запасе несколько правил и хитростей, которые помогают сделать брак крепким. Готовы узнать о них?

1. Благодарите



Фото: wday.ru

Через несколько лет совместной жизни слово «спасибо» уходит на второй план. Кажется, все, что делает муж, – это его обязанность. Однако подумайте сами, так ли это на самом деле? И сложно ли высказать слова благодарности за любую помощь или его действие, которое делает вам приятно?

Мужчина, которого благодарят за каждый его поступок в сторону семьи, будет стараться делать еще больше для своей любимой женщины. И все потому, что он понимает – его ценят. Попробуйте ввести в систему слова благодарности. Вы будете поражены результатом.

2. Не критикуйте его семью



Фото: vladtime.ru

Чем чаще вы будете молчать в подходящий момент, тем крепче будет ваш брак. Важно понимать, что семью ваш спутник не выбирал. И вы не можете изменить его родственников. Что остается делать? Оставить свое мнение при себе, если вас не спрашивают.

Если члены семьи супруга вас каким-то образом обижают, попытайтесь донести до мужа свои эмоции, но ни в коем случае не критикуйте их. Правильная подача проблемы поможет ситуации разрешиться, ведь ваш любимый обязательно постарается уладить этот конфликт.

3. Принимайте его



Фото: zen.yandex.ru

Есть одна простая истина, которая может трансформировать вашу жизнь раз и навсегда. Не пытайтесь изменить никого, кроме себя и ваших детей. Когда вы вступаете в отношения, у вас есть понимание, какой рядом с вами человек. И через несколько лет вы решили, что он должен измениться. Но почему? Потому что вы сами так решили? Это так не работает.

Мужчина меняется только тогда, когда сам этого хочет. Вы можете высказывать свои пожелания, но они не должны сиюминутно исполняться. Создайте внутри семьи атмосферу любви и принятия, тогда ваш супруг сам захочет для вас делать все, чтобы вы были счастливы.

4. Создавайте совместные увлечения



Фото: gurutest.ru

Мудрые женщины знают, что совместный досуг помогает сплотить семью еще больше. Если у вашего мужчины есть увлечения, и вы можете тоже участвовать в них, то обязательно вступите в эту игру. Вы будете получать вместе позитивные эмоции, которые захочется повторять раз за разом.

Что это может быть? Да что угодно: танцы, путешествия, просмотр сериалов, рыбалка. Попробуйте, вам точно понравится.

5. Уделяйте время себе любимой



Фото: health.24tv.ua

Давайте представим две ситуации. Одна женщина сидит дома, и ее заботит только то, что происходит внутри семьи. У нее нет времени на себя, она поглощена детьми и мужем. Или же женщина, которая реализовалась, у нее есть собственные увлечения, она ухаживает за собой, встречается с подругами, но при этом не забывает о семье. Как вы думаете, с какой женщиной мужчине будет интереснее? Ответ очевиден. Он выберет ту, у которой есть собственная жизнь помимо семейной. У такой женщины нет времени выдумывать проблемы в отношениях, она с радостью встречает мужа и делится событиями, которые прошли за день.

Если вы считаете, что у вас нет времени на себя, то это ваш осознанный выбор. Попробуйте сначала выделять себе хотя бы 30 минут в день. И вы увидите, как изменится отношение мужа к вам.

По материалам сайта gurutest.ru

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