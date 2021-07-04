Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача

Источник материала: ОНТ

В каких случаях и какими способами можно избавиться от головной боли без помощи медпрепаратов, рассказал врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев, передает РИА «Новости»

Если головная боль не связана с заболеваниями, а возникает сама по себе, то скорее всего это «головная боль напряжения». Ее причиной чаще всего становится чрезмерная умственная активность или стресс. Кора головного мозга работает слишком активно и поэтому возникает мышечное напряжение. Снять ее можно с помощью релаксации.

При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний.

Фото: depositphotos.com





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