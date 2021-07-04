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Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача

04.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избавиться от головной боли без таблеток? Советы врача

В каких случаях и какими способами можно избавиться от головной боли без помощи медпрепаратов, рассказал врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев, передает РИА «Новости»

Если головная боль не связана с заболеваниями, а возникает сама по себе, то скорее всего это «головная боль напряжения». Ее причиной чаще всего становится чрезмерная умственная активность или стресс. Кора головного мозга работает слишком активно и поэтому возникает мышечное напряжение. Снять ее можно с помощью релаксации.

При этом врач предупредил, что с сильными головными болями следует обязательно обращаться к врачу, так как это может быть симптомом серьезных заболеваний. 

Фото:depositphotos.com


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В каких случаях и какими способами можно избавиться от головной боли без помощи медпрепаратов, рассказал врач-терапевт Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил...
 
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