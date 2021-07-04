5 детей, которых признали самыми красивыми в мире: что стало с ними сейчас?

Источник материала: ОНТ

Еще в начале 60-х годов прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки стали проводиться конкурсы красоты среди детей и подростков. Средний возраст для участия был от 13 до 17 лет, однако, чем больше индустрия развивалась, тем больше становился диапазон. Таким образом красивые детки стали не только побеждать в конкурсах, но и строить модельные карьеры, а затем зарабатывать не хуже, может быть, и лучше своих родителей.

Кристина Пименова



Фото: lite.rbc.ua

Одной из самых знаменитых «красивых девочек» во всем мире считалась Кристина Пименова, которая с трехлетнего возраста стала участвовать в модельных съемках. Все началось с того, что ее мама решила сделать фотосессию дочке, а потом разослала ее фотографии в различные агентства, в том числе и President Kids. Ее карьера стремительно пошла в гору – девочку стали приглашать такие компании-гиганты, как Прада, а затем и вовсе сделали лицом бренда Ferrero. Скоро Кристине исполнится уже 16 лет, ее карьера развивается, ведь сейчас она принимает участие в съемках фильмов.

Тилан Блондо



Фото: kp.ru

А вот другая известная красавица Тилан Блондо сразу начала свою карьеру с показа. На тот момент девочке также было четыре года. Чуть позже ей предложили сняться в журнале Vogue. Фотосессия вызвала общественный резонанс, ведь маленькому ребенку сделали вызывающий макияж и одели как взрослую. Позже ее пригласили работать такие бренды, как Лакост, Hugo Boss и многие другие. На данный момент девушке 20 лет, и она продолжает работать моделью, а так же осваивает актерскую сферу.

Лили Чи



Фото: screenfiction.org

Этой американской девочке очень повезло, ведь во время шоппинга со своей семьей ее увидел модельный агент и предложил работу. Таким образом Лили Чи поучаствовала в съемках «Сорвиголовы», а позже с ней заключили контракты такие бренды, как Nike и Ralph Lauren. На данный момент девушке 17 лет, и она до сих пор безумно популярна, ведь за ее социальными сетями наблюдает более миллиона подписчиков.

Скай Джексон



Фото: pinterest.ru

Еще одна невероятная девушка – Скай Джексон. Она появилась на свет еще в 2002 году. Девочка выросла настоящей красавицей, так что модельные агентства стали постоянно звать ее поучаствовать в различных рекламных роликах для таких мировых брендов, как Coca-Cola и Old Navy. Когда ей исполнилось пять лет, ее стали активно приглашать в индустрию кино.

Свою первую роль она исполнила уже в этом возрасте, а большой популярности смогла достичь, сыграв Зури Росс в подростковом сериале «Джесси», который шел по каналу Дисней. Уже в 2017 году, когда ей было всего 15 лет, Скай решила запустить свою линию одежды в магазине Nowadays. На данный момент ей всего 19 лет, а она уже может посоревноваться в своих заслугах с более возрастными моделями. Но кроме красивой внешности, Скай имеет отличную успеваемость по учебе, а также активно занимается благотворительностью.

Барбара Палвин



Фото: peoples.ru

Не меньшего успеха добилась модель венгерского происхождения Барбара Палвин, которую звали участвовать в съемках еще с 13-летнего возраста. Тогда ее смог найти модельный агент, который и предложил фотосессию для журнала Spur. После этого ее стали приглашать на съемки в Азию, где она поработала с такими брендами, как Vogue и Harper's Bazaar. Сейчас ей уже 27 лет, и она является одной из самых востребованных моделей. Два года назад она стала ангелом Victoria's Secret.

По материалам сайта adme.ru

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