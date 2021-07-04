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Важная дата: в Беларуси с размахом отпраздновали День Независимости

04.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с размахом отпраздновали День Независимости. Он совпадает с днем освобождения Минска от нацистов. Старт празднику дал президент. У монумента Курган Славы почтили память погибших в годы войны, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В каждом районе города установили сцены и организовали концертные площадки. Выступали молодые творческие коллективы, пели патриотические песни, танцевали современные и классические танцы. Музыка звучала во всем городе. Символически в Парке Победы играли мелодии военных лет.

День Независимости в Беларуси совпадает с днем освобождения от немецких захватчиков. В городе работало семь площадок с военной техникой.

Центр Минска в этот день превратился в выставочную площадку. Это похоже на огромную фотозону. Только здесь есть шанс сделать селфи у потомков легендарной «Катюши» или мощного БТР.

Запах пороха и звуки выстрелов в музее под открытым небом «Линия Сталина». Ужас и страдания, которые не передаст экран. Десяток исторических клубов напомнили белорусам, каким было 3 июля 1944-го. Тогда в ходе наступательной операции «Багратион» был освобожден Минск.

«Здесь был разыгран эпизод, в котором советские войска своим наступлением немцев свели в котел, окружили их, потом была попытка переговоров на условиях полной безоговорочной капитуляции. Немцы на тот момент еще отказывались от этого, отказавшись от безоговорочной капитуляции, все были либо убиты, либо взяты в плен», – рассказал участник реконструкции Алексей Юревич.

В 1944 году на месте Кургана Славы в «Минский котел» попала 105-тысячная группировка немецких войск. Ее разгром стал решающим в освобождении Беларуси от фашистов. Здесь почтили память советских воинов, погибших за Родину. Задача будущих поколений, заявил президент – сохранить правду о войне, сберечь независимость.

«Наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. У некоторых из вас уже есть дети. И вы должны убедить их в том, что другой земли у них не будет, что это их земля, это ваша земля. Очень бы хотелось, чтобы вы не потеряли эту страну, чтобы вы пришли к руководству страной и сохранили то, что мы создали за четверть века», – сказал Лукашенко.

В этом году в Беларуси не проводили парад. Отметили тепло и по-домашнему. Но и от традиций не отошли. Все белорусы в одно время спели вместе гимн страны. А закончился праздник красочным салютом. Он прогремел в шести точках столицы. Благодаря эмоциям зрителей он стал завершающим аккордом.



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Теги: Минск
 
 
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Старт празднику дал президент. У монумента Курган Славы почтили память погибших в годы войны.
 
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