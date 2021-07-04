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Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан

04.07.2021 13:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник СТВ Григорий Азаренок снял для своего телеканала фильм про Специальный отряд быстрого реагирования МВД, посвященный круглой дате — 22-летию создания подразделения.

Оглушает, ослепляет, бьет током: CОБР презентовал Азарёнку новые спецсредства нейтрализации протестующих граждан
 В одном из сюжетов было показано новое вооружение, с помощью которого бойцы спецназа собираются бороться со «змагарами». Так на белорусском телевидении принято называть граждан Беларуси, выступающих против политики Александра Лукашенко.

Спецсредства, более похожие на доспехи героев вселенной Marvel или черепашек-ниндзя, представляли анонимные бойцы в масках, пишет Народная воля.

«Противоударный щит имеет лазерный усилитель с линзой, а также звуковую волну. Ударопрочный, плюс еще звук и свет, т.е. для вывода из ориентации», — рассказывает старший.

«Противоударный щит с электрошокером, создает мощную дугу, плюс за него нельзя схватить, т.к. по окружности здесь находится металлическая часть, которая не даст правонарушителю его, так сказать, отнять», — с гордостью продолжил свой рассказ боец.

«Звуковой щит — создает мощную звуковую волну, которая не дает близко стоять напротив него, т.е. если использовать два или три таких щита, то звук просто невыносимый. Мощность 130 дБ на расстоянии двух метров», — представил очередную новинку спецназовец.



«Электрошокер, совместим, так сказать, с палкой ударной. Если за нее схватиться, также произойдет электрический разряд», — объяснил он.



«Щит противоударный с лазерным светом, линзой. Стробоскоп так называемый. Плюс здесь электрошокер», — презентовал очередное средство для борьбы со «змагарами» боец.

«Электроклещи. Используются для конвоирования особо опасных преступников. Также для задержания правонарушителей. Имеют сдвигающиеся клещи для захвата ноги. Также электрошокер и фонарик для работы в ночное время», — рассказал он.
 
 
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Сотрудник СТВ Григорий Азаренок снял для своего телеканала фильм про Специальный отряд быстрого реагирования МВД, посвященный круглой дате — 22-летию создания...
 
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