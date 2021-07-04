Антирекорд субботы: в Литве задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси

В этом году на границе с Беларусью было задержано 1098 нелегальных мигрантов. Третий день подряд иностранцы, пытающиеся нелегально попасть в Литву, чаще всего выбирают пути через территорию Друскининкайского самоуправления. По сообщению СОГГЛ, в связи с постоянно меняющейся ситуацией статистика является первичной , поэтому она может измениться в любой момент. С утра субботы до утра воскресенья сотрудники СОГГЛ задержали 160 мигрантов. 23 из них пересекли границу из в Варенском, Игналинском, Вильнюсском и Шальчининкском районах. Остальные 137 мигрантов были задержаны на территории муниципалитета Друскининкай пограничниками, работающими на этом курорте. Никаких инцидентов или сопротивления сотрудникам СОГГЛ за минувшие сутки зафиксировано не было.





Многие мигранты, задержанные пограничниками в Друскининкай, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно , а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов. Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу. По предварительным данным, за последние три дня друскининкайские пограничники задержали 316 нелегальных мигрантов. В субботу значительную часть задержанных иностранцев доставили из Друскининкай в Центр регистрации иностранцев СОГГЛ в Пабраде и в помещения, предоставленные муниципалитетами Алитуса и Игналины.





Несовершеннолетние без сопровождения взрослых были размещены в Центре приема беженцев в Рукле. Все иностранцы будут проверены на COVID-19 и изолированы до получения результатов. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие, решается вопрос размещения задержанных. О просивших убежище лицах был уведомлен Департамент миграции, который обрабатывает такие заявления. В пятницу в связи с резким увеличением потока нелегальной миграции в Литву правительство объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне. В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 1098 нелегальных мигрантов. Этот показатель почти в двенадцать с половиной раз выше, чем был за весь 2020 год.



