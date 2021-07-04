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Еще 160 нелегалов задержаны при пересечении белорусско-литовской границы
04.07.2021 13:57 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
За последние сутки по данным на 4 июля 2021 года при пересечении белорусско-литовской границы задержаны 160 нелегальных мигрантов,
Таким образом, общее количество задержанных с начала года достигло 1 тыс. 98 человек. В то время как за весь 2020 год эта цифра составила 81.
“Третий день подряд нелегалы пытаются попасть в Литву главным образом в районе Друскининкая. Из 160 задержанных за последние сутки 137 пытались сделать это именно там (за три дня - 316). Сопротивления при задержании мигранты не оказывали”, - говорится в сообщении.
Пограничники Литвы отметили, что основная часть задержанных - граждане Ирака либо лица, представляющиеся ими. Во время опроса нелегалы рассказывают похожие легенды: якобы учились в вузах Гродно, недавно местные власти повысили плату за обучение, их выселили из общежития и потребовали покинуть Беларусь. Литву они рассматривают как транзитный пункт на пути в Западную Европу.
Ранее правительство Литвы из-за роста незаконной миграции объявило чрезвычайную ситуацию.
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За последние сутки по данным на 4 июля 2021 года при пересечении белорусско-литовской границы задержаны 160 нелегальных мигрантов, сообщает Госпогранслужба...
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