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В Афинах +34°C, в Москве +24°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 июля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +17 °C, рассказали в программе
В Риме до +28 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +31 °C.
В столице Болгарии, по прогнозам, +29 °C, солнечно. В Анкаре +22 °C. А в Афинах летний зной, здесь обещают +34 °C.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге обещают дождь и грозу, температура воздуха составит +26 °C. В Вильнюсе +24 °C, также ожидается дождь, есть вероятность грозы.
В Варшаве без осадков, столбики термометров поднимутся до +21 °C. В Киеве воздух прогреется до +25 °C. Здесь возможен сильный дождь. В Москве ожидается +24 °C.
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В Париже синоптики обещают дождь и грозу. Столбик термометра здесь покажет +17 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо,...
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