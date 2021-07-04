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За сутки в Слуцке и Сморгони утонули два человека

04.07.2021 14:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси за субботу, 3 июля, утонули два человека: в Слуцке и Сморгони.

За сутки в Слуцке и Сморгони утонули два человека
Фото: pixabay.com

Согласно предоставленным МЧС данным, утром 3 июля спасателям поступила информация об утонувшем в водоеме в Слуцке. Спасатели извлекли из воды тело мужчины 1966 года рождения.

Еще один случай зафиксировали в Сморгони, где в водохранилище погибал женщина 1967 г.р.

 
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В Беларуси за субботу, 3 июля, утонули два человека: в Слуцке и Сморгони.
 
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