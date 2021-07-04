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За сутки в Слуцке и Сморгони утонули два человека
Источник материала: Навiны
В Беларуси за субботу, 3 июля, утонули два человека: в Слуцке и Сморгони.
Согласно предоставленным МЧС данным, утром 3 июля спасателям поступила информация об утонувшем в водоеме в Слуцке. Спасатели извлекли из воды тело мужчины 1966 года рождения.
Еще один случай зафиксировали в Сморгони, где в водохранилище погибал женщина 1967 г.р.
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В Беларуси за субботу, 3 июля, утонули два человека: в Слуцке и Сморгони.
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