За сутки в Слуцке и Сморгони утонули два человека

В Беларуси за субботу, 3 июля, утонули два человека: в Слуцке и Сморгони.



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Согласно предоставленным МЧС данным, утром 3 июля спасателям поступила информация об утонувшем в водоеме в Слуцке. Спасатели извлекли из воды тело мужчины 1966 года рождения.

Еще один случай зафиксировали в Сморгони, где в водохранилище погибал женщина 1967 г.р.