В Токио-2020 около 40 процентов соревнований могут пройти без зрителей













Об этом сообщает агентство Kyodo.





Как основной вариант рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тысяч человек. В этом случае все соревнования, на которые было продано более 5 тысяч билетов, и те, что запланированы на время после 21.00, состоятся без зрителей.





В число видов спорта, которые могут лишиться зрительской аудитории на Играх в Токио, входят футбол, бейсбол, баскетбол, легкая атлетика, а также церемонии открытия и закрытия.





Оргкомитет Токио-2020 на следующей неделе проведет пятистороннюю онлайн-встречу, на которой в качестве главного будет рассмотрен вопрос о допустимом количестве зрителей на аренах. Глава оргкомитета Сейко Хасимото в пятницу заявила, что организаторы готовы к варианту проведения соревнований без зрителей. То же самое сказал губернатор Токио Юрико Коикэ.





Олимпиада в столице Японии пройдет 23 июля — 8 августа 2021 года. В марте организаторами Игр было принято решение о недопуске иностранных болельщиков.



