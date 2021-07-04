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На Филиппинах упал военный самолёт, погибли не менее 29 человек

04.07.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Погибли не менее 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах упал военный самолёт, погибли не менее 29 человек

Спасателям удалось вытащить из-под обломков 40 военных.

Трагедия произошла рано утром 4 июля на юго-западе страны. Воздушное судно разбилось при попытке приземления на острове Холо. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. 

 
 
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Новости Филиппин. На Филиппинах потерпел крушение военный самолет. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Погибли не менее 29 человек, сообщили в...
 
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