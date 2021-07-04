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В Японии в районе схода оползня спасатели обнаружили 19 человек
Источник материала: СТВ
Новости Японии. 19 человек обнаружили спасатели в районе схода оползня в Японии. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пропавшими без вести до сих пор числятся еще несколько человек. Ущерб, по предварительным оценкам, нанесен 130 домам и постройкам.
Напомним, оползень сошел 3 июля на город Атами, где проживали 37 тысяч жителей. Причиной стихийного бедствия стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии.
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Новости Японии. 19 человек обнаружили спасатели в районе схода оползня в Японии. Их жизням ничего не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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