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Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Свежая работа фотографа Алексея Змагарского, сделанная в Сенице под Минском.

«Придет день, и мы вместе сможем держаться за руки, улыбаться друг другу и без страха говорить: «Жыве Беларусь!». И слышать в ответ: «Жыве вечна!», – пишут участники перфоманса.

Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов
Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов
Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов
 
 
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Свежая работа фотографа Алексея Змагарского, сделанная в Сенице под Минском.
 
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