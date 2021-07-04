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Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов
04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Свежая работа фотографа Алексея Змагарского, сделанная в Сенице под Минском.
«Придет день, и мы вместе сможем держаться за руки, улыбаться друг другу и без страха говорить: «Жыве Беларусь!». И слышать в ответ: «Жыве вечна!», –
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Свежая работа фотографа Алексея Змагарского, сделанная в Сенице под Минском.
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