Фотосессия выходного дня: Женщины в БЧБ – среди зеленых белорусских лугов

Источник материала: Салiдарнасць

Свежая работа фотографа Алексея Змагарского, сделанная в Сенице под Минском.

«Придет день, и мы вместе сможем держаться за руки, улыбаться друг другу и без страха говорить: «Жыве Беларусь!». И слышать в ответ: «Жыве вечна!», – пишут участники перфоманса.











