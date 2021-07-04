«Праздник тёплый, приятный». Вот что люди в Бресте говорили в День Независимости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 июля за час до полуночи можно было услышать, как звучит голос белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Люди разных поколений по всей стране в едином порыве в унисон пели гимн. Эмоциональным и ярким завершением акции «Споем гимн вместе» стал праздничный фейерверк.





Любим нашу родину, желаем ей процветания, мира, добра, всего самого-самого доброго.





Сегодня испытали прекрасные эмоции, несмотря на не совсем удачную погоду. Но я думаю, все получили огромное удовольствие от концерта и от такого большого праздника для всех жителей Республики Беларусь.





Праздник теплый, приятный. Очень радует, что патриотизм в наших людях растет.

Читайте также:

«Процветания и всего того, чего наш народ заслуживает». Что желают друг другу верующие на Всебелорусской молитве?

Алёна Ланская: хочу всем нам, белорусам, пожелать мудрости взрастить в себе прощение

«Молодёжи не всё равно на страну». Что говорят витебляне о Родине в День Независимости?