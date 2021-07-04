Источник материала: UDF



Gabriel Dizzi / Unsplash

Овен

Скорпион

Козерог

Стрелец

Водолей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие 5 знаков Зодиака носят злые люди, от которых добра не жди Они бывают слишком суровы даже к близким людям.

Но замечали ли вы, что некоторые характеристики астрологов оправдываются в большинстве случаев? Львов отличает эгоцентризм, Дев − вредность, Близнецов − непостоянство. Но кто же из знаков Зодиака претендует на звание самых злых людей, и почему они ведут себя так сурово по отношению к другим?Поскольку Овнами управляет воинственный Марс, этот знак всегда ведет себя, как на поле боя. Он руководствуется принципом, что «на войне все средства хороши», поэтому не стесняется запугивать, угрожать и открыто ненавидеть. Овен не умеет быть гибким и не приемлет компромиссы, поскольку считает такой подход признаком слабости. Там, где можно решить проблему простым разговором, он предпочтет оскорблять и кричать.Овен вспыльчив и громогласен. Он готов злиться в формате «24/7», припоминая другим былые грехи. Единственное, чем могут утешать себя окружающие люди, − это незлопамятность Овна. Выпустив очередную порцию ярости в столь несовершенный мир, этот знак быстро сменит гнев на милость. Вот только извинений за свою грубость от него вы точно не дождетесь.Еще один подопечный Марса − это Скорпион, который ничуть не уступает в злобности Овну. Он представляет собой очень опасного и жестокого человека. В отличие от Овнов Скорпионы обожают лелеять злость и обиду, раздувая их до вселенских масштабов. Можно сказать, что этот знак подпитывается отрицательными чувствами. Скорпионов по праву называют жестокими людьми, творящими дурные вещи в плохом настроении. Стоит отметить, что пребывают они не в лучшем состоянии очень часто, постоянно находя поводы для справедливого гнева.Обидеть или задеть Скорпиона очень легко − достаточно одного неосторожного слова или неправильного взгляда, чтобы он обратил свой яростный взор на вас. Но не думайте, что этот знак будет кричать и извергать проклятия. Нет, он предпочитает злиться долго и вкусно, параллельно вынашивая планы мести.Никто даже не представлял, что тихони-Козероги являются беспощадными людьми. Но попробуйте их разжалобить, чтобы убедиться, насколько они невозмутимы. И пусть планетой этого знака является всего лишь Сатурн, но из Козерогов тоже выйдут отличные тираны. Хладнокровные, немногословные и жесткие − они способны принять сложное решение, не моргнув глазом. Этот знак уверен, что миром правят сильнейшие, поэтому изо всех сил старается стать таковым. Вот почему ради своих целей тихие и молчаливые Козероги могут совершить все что угодно.В отличие от Овнов и Скорпионов, которые просто не любят людей, Козерогу нужны серьезные мотивы для ярости. Например, предательство со стороны близкого человека. В такие моменты Козерог может быть очень беспощадным и мстительным.Веселых Стрельцов принято считать добрыми и милыми ребятами. Именно поэтому многим сложно поверить в то, что представители этого знака бывают очень жестокими и агрессивными. Если довести Стрельца до белого каления (что случается довольно часто), от него не стоит ждать пощады. Как и Овен, он начнет извергать яростные слова в ваш адрес настолько беспощадно и громко, что остановить этот словесный поток будет невозможно.Аналогичная ситуация может происходить, когда Стрелец не выспался, голоден или просто недоволен. Именно тогда он способен нахамить первому встречному и спровоцировать конфликт. Стрельцов нельзя назвать главными злодеями, поскольку они находятся всего лишь на четвертой позиции в списке, но агрессивными и жесткими они бывают очень часто.Стоило только заговорить о Водолеях, как они сразу же вспыльчиво заявили − «врете, мы не такие!». Но не зря астрологи отвели им пятое место в списке, поскольку в глубине души этого знака можно обнаружить крепкие росточки зла. Обычно Водолей знает, как правильно излить ярость наружу, чтобы потом невинно спросить − «а я-то тут при чем?» Он умеет вымещать злость с помощью ехидных шуточек, обидных сравнений или завуалированных унижений. И только потом готов перейти к открытой ненависти.Водолеи совсем не умеют справляться с дурными чувствами, накапливающимися в их душе очень часто. По этой причине они всегда находят объекты, на которые можно скинуть весь негатив. И хотя потом Водолеи скажут, что просто любят прямоту и честность, но слишком уж часто их желание высказать всю правду совпадает с приступами плохого настроения.