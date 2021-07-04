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Силовики задержали не менее шести человек в День независимости

04.07.2021 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее шести человек задержано в Беларуси 3 июля, в день официального Дня независимости, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Силовики задержали не менее шести человек в День независимости

В Столине задержан 24-летний гражданин Украины Павел Рабешко, имеющий вид на жительство в Беларуси. У него дома прошел обыск.

В Бресте задержали супругов Дмитрия и Юлию Велесницких. На даче задержан житель Минска Иван Лобырев (также прошел обыск).

Сообщается о задержании Артема Терешко, Романа Барышевского, а также Дины Михновец, которую отправили отбывать административный арест за участие в несанкционированной акции протеста 15 ноября прошлого года.

2 июля в Брестской области было задержано не менее 22 человек (в Бресте, Жабинке, Пружанах и Березе).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Не менее шести человек задержано в Беларуси 3 июля, в день официального Дня независимости, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
 
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