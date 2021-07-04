Шевченко о матче с Англией: «Нам еще рано замахиваться на такие горы»

«Ребятам было тяжело. А в общем, команда играла в свой футбол, не отказывалась от своих принципов.









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цитируе т Шевченко «Матч ТВ» Мы пытались противостоять, но эта гора осталась для нас неприступной. Наверное, нам еще рано замахиваться на такие горы», —т Шевченко «Матч ТВ»



