Арестованный в Беларуси россиянин Егор Дудников пожаловался на условия в СИЗО









«На данный момент я знаю, что его состояние ухудшилось: погодные условия плюс последствия избиений при задержании очень негативно сказались на его здоровье. Там и постоянные головные боли, и разбитый зуб, который постоянно болит, и панические атаки, все это есть у него. И, к сожалению, врачи не торопятся помогать заключенным», — сказала Дудникова.





Гашинский добавил, что Дудников жаловался на условия в СИЗО. По словам россиянина, есть то, что дают в изоляторе, «практически невозможно», поэтому он питается только тем, что ему поступает в передачах.





Кроме того, заявил Гашинский, из-за жары в Беларуси температура в СИЗО поднималась до +50 градусов. «При аномальной жаре и при очень плохом питании сразу возникают болезни, в том числе связанные с расстройством желудка, а так как там очень плохая гигиена, помыться можно только раз в неделю и только 5-15 минут. Соответственно, соблюдать личную гигиену очень сложно», — заявил адвокат.



