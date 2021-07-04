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Арестованный в Беларуси россиянин Егор Дудников пожаловался на условия в СИЗО

04.07.2021 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданин России Егор Дудников, который находится под стражей в минском СИЗО, жалуется на плохие условия в изоляторе и ухудшение состояния здоровья. Об этом «Дождю» рассказали его мать Юлия Дудникова и его адвокат Антон Гашинский.



«На данный момент я знаю, что его состояние ухудшилось: погодные условия плюс последствия избиений при задержании очень негативно сказались на его здоровье. Там и постоянные головные боли, и разбитый зуб, который постоянно болит, и панические атаки, все это есть у него. И, к сожалению, врачи не торопятся помогать заключенным», — сказала Дудникова.

Гашинский добавил, что Дудников жаловался на условия в СИЗО. По словам россиянина, есть то, что дают в изоляторе, «практически невозможно», поэтому он питается только тем, что ему поступает в передачах.

Кроме того, заявил Гашинский, из-за жары в Беларуси температура в СИЗО поднималась до +50 градусов. «При аномальной жаре и при очень плохом питании сразу возникают болезни, в том числе связанные с расстройством желудка, а так как там очень плохая гигиена, помыться можно только раз в неделю и только 5-15 минут. Соответственно, соблюдать личную гигиену очень сложно», — заявил адвокат.

20-летнего гражданина России Егора Дудникова задержали в Минске в начале мая по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

2 июля Александр Лукашенко назвал Дудникова основным модератором телеграм-канала «Отряды самообороны Беларуси», который якобы был создан членами «„спящих“ террористических ячеек» для насильственной смены власти в Беларуси.

Сам Дудников утверждал, что после задержания его били и вынудили оговорить себя. По словам его адвоката и членов семьи, он озвучивал ролики, которые делала белорусская оппозиция после протестов 2020 года, но в самих протестах Дудников не участвовал.
 
Теги: Минск
 
 
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Гражданин России Егор Дудников, который находится под стражей в минском СИЗО, жалуется на плохие условия в изоляторе и ухудшение состояния здоровья. Об этом...
 
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