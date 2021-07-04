Американский посол: Многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы чтим в День независимости США

Посол США в Беларуси Джули Фишер, которая работает за границей в связи с отсутствием белорусской визы, записала видеообращение по случаю Дня независимости своей страны (отмечается 4 июля), упомянув белорусские события.





«Сегодня мы отмечаем 245-ю годовщину подписания декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Принципы, изложенные в этом документе, — жизнь, свобода и стремление к счастью — не знают национальности. Они не знают границ. Они не принадлежат исключительно Америке. Они являются частью нашего общего человечества. Мы понимаем, что многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы чтим сегодня», — сказала Фишер, передает БелаПАН .

«Столкнувшись с насилием и репрессиями, белорусы продолжают добиваться того, чтобы их голос услышали, — отметила она. — Мир стал свидетелем морального мужества ненасильственных демонстраций, призывающих к освобождению сограждан, которые содержатся в тюрьмах в статусе политических заключенных, проведению свободных и справедливых выборов и верховенству закона».

Беларусь, подчеркнула посол, заслуживает выбора своего собственного будущего. «Легитимность лидера может быть обусловлена только добровольным согласием народа. А активная пресса и гражданское общество, способное призывать лидеров к ответу, необходимы для будущего Беларуси, потому что правительства должны существовать для того, чтобы содействовать развитию своего народа, а не сдерживать его», — заявила дипломат.

«Мы едины с нашими партнерами и солидарны с белорусским народом, поскольку через 245 лет после получения нашей собственной независимости мы в Соединенных Штатах Америки понимаем, что построение более справедливого, более открытого общества требует преданности делу и самопожертвования от каждого поколения», — отметила Фишер.

«Знайте, — призвала она, — что в этот праздничный для Соединенных Штатов день Беларусь продолжает быть в мыслях многих американцев».