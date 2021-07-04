ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американский посол: Многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы чтим в День независимости США

04.07.2021 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Посол США в Беларуси Джули Фишер, которая работает за границей в связи с отсутствием белорусской визы, записала видеообращение по случаю Дня независимости своей страны (отмечается 4 июля), упомянув белорусские события.

Американский посол: Многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы чтим в День независимости США

«Сегодня мы отмечаем 245-ю годовщину подписания декларации независимости Соединенных Штатов Америки. Принципы, изложенные в этом документе, — жизнь, свобода и стремление к счастью — не знают национальности. Они не знают границ. Они не принадлежат исключительно Америке. Они являются частью нашего общего человечества. Мы понимаем, что многие в Беларуси стремятся к тем же свободам и возможностям, которые мы чтим сегодня», — сказала Фишер, передает БелаПАН.

«Столкнувшись с насилием и репрессиями, белорусы продолжают добиваться того, чтобы их голос услышали, — отметила она. — Мир стал свидетелем морального мужества ненасильственных демонстраций, призывающих к освобождению сограждан, которые содержатся в тюрьмах в статусе политических заключенных, проведению свободных и справедливых выборов и верховенству закона».

Беларусь, подчеркнула посол, заслуживает выбора своего собственного будущего. «Легитимность лидера может быть обусловлена только добровольным согласием народа. А активная пресса и гражданское общество, способное призывать лидеров к ответу, необходимы для будущего Беларуси, потому что правительства должны существовать для того, чтобы содействовать развитию своего народа, а не сдерживать его», — заявила дипломат.

«Мы едины с нашими партнерами и солидарны с белорусским народом, поскольку через 245 лет после получения нашей собственной независимости мы в Соединенных Штатах Америки понимаем, что построение более справедливого, более открытого общества требует преданности делу и самопожертвования от каждого поколения», — отметила Фишер.

«Знайте, — призвала она, — что в этот праздничный для Соединенных Штатов день Беларусь продолжает быть в мыслях многих американцев».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Беларуси Джули Фишер, которая работает за границей в связи с отсутствием белорусской визы, записала видеообращение по случаю Дня независимости своей...
 
Новости дня
Новости разные
 
На 91 году ушёл из жизни белорусский скульптор Лев Гумилевский
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by