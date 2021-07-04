Анжелика Борис: «Это белорусы пишут мне слова поддержки. Прошу передать от меня слова большой благодарности!»

Анжелика Борис рассказала, что получает огромное количество писем поддержки, и описала свои тюремные занятия.





«Получаю письма от людей из разных уголков Беларуси, — пишет Анжелика Борис в письме, которое у себя в фейсбуке опубликовал первый глава Союза поляков Беларуси Тадеуш Гавин. — Большинство этих людей это белорусы, и поэтому мне очень приятно, что это белорусы пишут мне слова поддержки. Прошу передать от меня слова большой благодарности!» — просит Анжелика Борис.





Борис пишет письма по-белорусски, на языке, который приправлен конструкциями с родного для него польского языка.





Она рассказывает, что в тюрьме все время «волонтерит» — обучает польскому языку сокамерниц.





47-летняя Анжелика Борис пишет, что она «здорова» и «акклиматизировалась» в «санатории», «как будто бы вернулась в годы исторические восьмидесятилетней давности». 80 лет назад, в 1930-1940-е, напомним, тоталитарные режимы нацистской Германии и Советского Союза проводили массовые репрессии в том числе против польской интеллигенции.





Анжелику Борис задержали 23 марта этого года. Параллельно были арестованы четыре других активиста польского меньшинства.





25 марта Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что возбудила уголовное дело в отношении председателя незарегистрированного союза поляков Анжелики Борис и других лиц по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (разжигание вражды). Борис и других обвиняют в проведении массовых мероприятий, в ходе которых якобы чествовались участники антисоветских бандформирований, а их действия якобы преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа.





Эта интерпретация вызвала резкую критику историков, так как Союз поляков чествует бойцов Армии Крайовой, которая боролась против нацистов и действовала под руководством польского эмиграционного правительства, работавшего в Лондоне и являвшегося частью антигитлеровской коалиции. В борьбе с гитлеризмом погибли тысячи бойцов АК, в том числе при освобождении Вильнюса и в героическом Варшавском восстании. Историки видят в выставлении Армии Крайовой нацистским формированием опасную фальсификацию истории.





Трое активистов из «дела поляков» согласились на предложение освобождения из тюрьмы взамен на выезд в Польшу. Посредником в этом выступил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Анжелика Борис и Андрей Почобут остаются за решеткой. Информация об их состоянии — отрывочная, так как, как и в случае других политических дел, адвокаты заключенных ограничены подпиской о неразглашении.





Поляки на сегодня — второе по численности национальное меньшинство в Беларуси, они здесь жили веками.













Анжелика Борис, уроженка деревни Гребни в Гродненском районе, была впервые избрана главой Союза поляков в 2005 году. Министерство юстиции тогда не признало результатов выборов, официальный Минск хотел видеть во главе организации другого человека.





В Польше Борис, Почобута считают невинными заложниками, взятыми для торга с Западом.





«Дело поляков» привело к эскалации отношений Беларуси с Польшей, а внутри Беларуси привело к стигматизации поляков, которые начали бояться проявлять свою польскость.





Белорусские правозащитники признали Борис и других польских активистов политическими заключенными.





Всего по состоянию на 4 июля за решеткой по политическим делам в Беларуси находится более 700 арестованных по политическим делам. Статус политзаключенного из них по состоянию на 4 июля получили 529 человек.







