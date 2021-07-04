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Тихановская: «Неужели можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране?»

04.07.2021 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси записала обращение по поводу 3 июля.




 
Так, она в частности сказала:
 
— Конечно, нам нужны национальные праздники. Но наши предки боролись за то, чтобы мы могли жить в сильной и процветающей свободной стране. А что мы имеем сейчас? 
 
Вокруг разруха, обваливающиеся мосты, пропадающее электричество, уменьшающиеся зарплаты и тюрьмы для всех несогласных. Увольнения, постоянные проверки, давление на госслужащих, попустительское отношение к пандемии, с которой уже успешно справляется весь мир, но не наша страна в центре Европы.
 
Какой день Независимости мы можем отмечать, когда весь этот год происходит торг нашим суверенитетом? И неужели правда можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране?
 
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси записала обращение по поводу 3 июля.
 
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