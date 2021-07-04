Агурбаш призвала сформировать инициативную группу и провести референдум





«В прошлом году мы показали, что народ Беларуси сформировался как нация, которая хочет жить в мире и согласии, в своей суверенной и независимой стране! В стране, где решения принимаются не по прихоти одного человека, а по собственной инициативе. воля народа! Сегодня все наши политические амбиции должны отойти на второй план, у некоторых есть площадки для голосования и обсуждения, у некоторых уже есть проект Конституции, а некоторые формируют партии и движения. объединить все усилия для совместного преодоления кризиса и достижения референдум с участием нашего народного проекта », — обратилась певица белорусам. — Соотечественники! Наша жизнь - это наше будущее, и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пора объявить о начале формирования Оргкомитета по созданию инициативной группы по проведению конституционного референдума в декабре-январе! Список оргкомитета открыт! Успех перемен в наших четких и быстрых действиях с вами, Unite! Только вместе мы сильны! ».





Агурбаш также отметила, что вся дальнейшая информация будет предоставлена в телеграм-канале «Земляки»!





пишет Еврорадио. Напомним, ранее на певицу завели уголовное дело по двум статьям: 130 ч. 3 и 368 ч. 2. Речь идет о разжигании ненависти или розни, а также о публичном оскорблении президента. Первая статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, а вторая — до 3. Певица также находилась в розыске и требовала ее экстрадиции, ареста и перевода в СИЗО №1,Еврорадио.



