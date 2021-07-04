Боевики за сутки отвоевали 13 районов Афганистана













Боевикам этого запрещенного в России движения удалось взять под свою власть девять районов Бадахшана, двумя — Тахара, одного в Пактии и одного в Кандагаре. К настоящему моменту организация контролирует 110 из 370 регионов Афганистана.





Активизация «Талибана» в Афганистане проходит на фоне вывода американских войск. США и союзные страны планируют вывести 100% войск до 11 сентября 2021 года.





15 апреля президент США Джо Байден сообщил о решении вывести американские войска из Афганистана к 20-летию терактов 11 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что операция начнется 1 мая и завершится к 11 сентября.





Вслед за решением США в НАТО также объявили о выводе своих войск из Афганистана. Как результат - резкое обострение ситуации.





11 сентября 2001 года в США произошла крупнейшая в новейшей истории серия терактов. Террористы захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате здания обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого лайнера попытались перехватить управление у террористов, но воздушное судно упало в поле в штате Пенсильвания.





В результате погибли около 3 тыс. человек, еще 6 тыс. получили ранения. ФБР на основании расследований заявило, что теракты организовала организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В октябре 2001 года началась операция США и Великобритании в Афганистане. Перед военными поставили цель уничтожить базы этой организации.





В феврале прошлого года предыдущее правительство США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. По договору Соединенные Штаты, их союзники и НАТО должны вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Талибы пообещали, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников