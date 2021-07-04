Источник материала: Смартпресс

Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля, сообщает компания. В частности, цены вырастут на эфирное телевидение (например, стандартный пакет Zala подорожает на Br1 - Смартпресс), абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс), телефонию по IP-протоколу "Максифон".

Также возрастет стоимость справочно-информационных услуг, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

В декабре 2020 года “Белтелеком” поднимал цены на интернет и междугородние звонки в связи с необходимостью доведения тарифов до уровня возмещения затрат.