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Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля
04.07.2021 16:03 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля,
Также возрастет стоимость справочно-информационных услуг, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
В декабре 2020 года “Белтелеком” поднимал цены на интернет и междугородние звонки в связи с необходимостью доведения тарифов до уровня возмещения затрат.
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Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля, сообщает компания. В частности, цены вырастут на эфирное телевидение (например, стандартный пакет Zala...
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