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Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля

04.07.2021 16:03 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля, сообщает компания. В частности, цены вырастут на эфирное телевидение (например, стандартный пакет Zala подорожает на Br1 - Смартпресс), абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс), телефонию по IP-протоколу "Максифон".

Также возрастет стоимость справочно-информационных услуг, которые предоставляются с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.

В декабре 2020 года “Белтелеком” поднимал цены на интернет и междугородние звонки в связи с необходимостью доведения тарифов до уровня возмещения затрат.


 
 
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Услуги связи от “Белтелекома” подорожают с 13 июля, сообщает компания. В частности, цены вырастут на эфирное телевидение (например, стандартный пакет Zala...
 
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