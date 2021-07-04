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Разговорчики в сети: «Дыбу забыли»

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Байнет – о новой экипировке и средствах для разгона протестующих, которые продемонстрировали по БТ спецназовцы.

А именно, электрических плоскогубцах, шокерах, щитах с линзой лазера и звуковой волной.

Разговорчики в сети: «Дыбу забыли»


Разговорчики в сети: «Дыбу забыли»

Предлагаем избранное из дискуссионных площадок в соцсетях.

«Капитан Белоруссия».

«Как тебе такое, Марвел?»

«Дыбу забыли».

«Хватать будут за особо опасную ногу в бело-красном носке. Очень отважные воины».

«Весь прогресс только на службу боли и ненависти... Год единения».

«Всё лучшее – народу!»

«Наверное, собираются помогать литовским пограничниками в задержании нелегальных мигрантов с территории Беларуси».

«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные».

«Все средства для войны с собственным народом».

 
 
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Байнет – о новой экипировке и средствах для разгона протестующих, которые продемонстрировали спецназовцы.
 
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