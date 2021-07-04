Разговорчики в сети: «Дыбу забыли»

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Салiдарнасць
А именно, электрических плоскогубцах, шокерах, щитах с линзой лазера и звуковой волной.
Предлагаем избранное из дискуссионных площадок в соцсетях.
«Капитан Белоруссия».
«Как тебе такое, Марвел?»
«Дыбу забыли».
«Хватать будут за особо опасную ногу в бело-красном носке. Очень отважные воины».
«Весь прогресс только на службу боли и ненависти... Год единения».
«Всё лучшее – народу!»
«Наверное, собираются помогать литовским пограничниками в задержании нелегальных мигрантов с территории Беларуси».
«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные».
«Все средства для войны с собственным народом».