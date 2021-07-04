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Нетрезвый водитель совершил двойное ДТП в Бресте

04.07.2021 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, сообщили в областном УГАИ.

Нетрезвый водитель совершил двойное ДТП в Бресте
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, вечером 3 июля 33-летний брестчанин на автомобиле «Ауди 80» двигался по улице Красногвардейской в Бресте. Напротив дома № 125 водитель совершил столкновение с автомобилем такси, который двигался во встречном направлении.

Брестчанина произошедшее ДТП не остановило, и он, прибавив скорости, продолжил свое движение, скрываясь с места ДТП. Однако на железнодорожном переезде он не справился с управлением автомашины и опрокинулся.

Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов — 1.9 промилле алкоголя.

С 1 марта 2021 года наказание за пьяную езду ужесточилось.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, сообщили в областном УГАИ.
 
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