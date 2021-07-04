Нетрезвый водитель совершил двойное ДТП в Бресте

В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП, сообщили в областном УГАИ.



Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, вечером 3 июля 33-летний брестчанин на автомобиле «Ауди 80» двигался по улице Красногвардейской в Бресте. Напротив дома № 125 водитель совершил столкновение с автомобилем такси, который двигался во встречном направлении.

Брестчанина произошедшее ДТП не остановило, и он, прибавив скорости, продолжил свое движение, скрываясь с места ДТП. Однако на железнодорожном переезде он не справился с управлением автомашины и опрокинулся.

Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение инспекторов — 1.9 промилле алкоголя.

С 1 марта 2021 года наказание за пьяную езду ужесточилось.