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Сходил за грибами. В Дятловском районе спасатели вытаскивали мужчину из болота
Источник материала: ОНТ
Спасатели помогали мужчине-грибнику выбраться из болота в Дятловском районе. Об этом
Инцидент произошел около часа дня 3 июля, недалеко от деревни Клишевичи. Застрявший в трясине мужчина позвонил спасателям. Те, разговаривая с ним по телефону, отправились на поиски.
Попавшего в затруднительную ситуацию мужчину нашли в четырехстах метрах от дороги. Ему помогли выбраться на твердую почву. В медицинской помощи не нуждался, добавили в МЧС.
Как оказалось, 67-летний житель Лиды на поезде приехал в лес за грибами. Через какое-то время он заблудился, а потом и вовсе увяз в болоте – там он и просидел больше часа, пока не подоспела помощь.
Фото: МЧС
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Спасатели помогали мужчине-грибнику выбраться из болота в Дятловском районе. Об этом рассказали в МЧС. Инцидент произошел около часа дня 3 июля, недалеко от деревни...
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