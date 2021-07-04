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Сходил за грибами. В Дятловском районе спасатели вытаскивали мужчину из болота

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сходил за грибами. В Дятловском районе спасатели вытаскивали мужчину из болота

Спасатели помогали мужчине-грибнику выбраться из болота в Дятловском районе. Об этом рассказали в МЧС.

Инцидент произошел около часа дня 3 июля, недалеко от деревни Клишевичи. Застрявший в трясине мужчина позвонил спасателям. Те, разговаривая с ним по телефону, отправились на поиски.

Попавшего в затруднительную ситуацию мужчину нашли в четырехстах метрах от дороги. Ему помогли выбраться на твердую почву. В медицинской помощи не нуждался, добавили в МЧС. 

Как оказалось, 67-летний житель Лиды на поезде приехал в лес за грибами. Через какое-то время он заблудился, а потом и вовсе увяз в болоте – там он и просидел больше часа, пока не подоспела помощь.

Фото: МЧС

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Спасатели помогали мужчине-грибнику выбраться из болота в Дятловском районе. Об этом рассказали в МЧС. Инцидент произошел около часа дня 3 июля, недалеко от деревни...
 
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