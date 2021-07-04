Многотысячные акции протеста прошли в Бразилии из-за нехватки вакцин

Источник материала: ОНТ

В Бразилии начались массовые протесты из-за дефицита вакцин. Многотысячные акции прошли во всех городах страны.

Люди обвиняют власти в провальной политике во время пандемии. Сокрытии ее масштаба и коррупции, связанной с закупкой вакцин. В стране погибли больше 500 тысяч человек и люди винят именно власти в отсутствии помощи медикам. Ранее Верховный суд страны начал уголовное расследование: президента подозревают в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины. Сделка прошла по сильно завышенной цене.

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