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Многотысячные акции протеста прошли в Бразилии из-за нехватки вакцин

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Многотысячные акции протеста прошли в Бразилии из-за нехватки вакцин

В Бразилии начались массовые протесты из-за дефицита вакцин. Многотысячные акции прошли во всех городах страны.

Люди обвиняют власти в провальной политике во время пандемии. Сокрытии ее масштаба и коррупции, связанной с закупкой вакцин. В стране погибли больше 500 тысяч человек и люди винят именно власти в отсутствии помощи медикам. Ранее Верховный суд страны начал уголовное расследование: президента подозревают в совершении должностного преступления при закупке индийской вакцины. Сделка прошла по сильно завышенной цене. 

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В Бразилии начались массовые протесты из-за дефицита вакцин. Многотысячные акции прошли во всех городах страны. Люди обвиняют власти в провальной политике во...
 
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